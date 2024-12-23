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Гавриил Афанасьевич Ершев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гавриил Афанасьевич Ершев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
104-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тамбовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 99 муж
Урожд. - Поплавский Фёдор Михайлович
Отец - Поплавский Михаил, крестьянин (с. Бергамак, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Поплавская Евдокия Петровна (с. Бергамак, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василиса Флоровна Дербенева, крестьянская вдова (д. Тамбовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гавриил Афанасьевич Ершев, крестьянин (д. Тамбовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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