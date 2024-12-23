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Дарья Евстафьевна Цаплина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дарья Евстафьевна Цаплина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
103-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 98 жен
Урожд. - Цаплина Александра
Мать - Цаплина Татьяна Евстафьевна, крестьянская дочь (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Иванович Шибанов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Евстафьевна Цаплина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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