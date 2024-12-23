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Калашницин Василий Ефимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Калашницин Василий Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
102-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 97 муж
Урожд. - Калашницин Георгий Васильевич
Отец - Калашницин Василий Ефимович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Калашницина Агафья Филимоновна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Ивановна Макарова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Иванович Дороненков, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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