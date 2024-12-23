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Сливкин Георгий Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сливкин Георгий Емельянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
101-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 жен
Урожд. - Сливкина Ирина Георгиевна
Отец - Сливкин Георгий Емельянович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сливкина Анна Ивановна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефим Дмитриевич Галков, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Васильевна Ходонович, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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