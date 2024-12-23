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Понасенков Лука Артемьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Понасенков Лука Артемьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
99-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 94 муж
Урожд. - Понасенков Семён Лукич
Отец - Понасенков Лука Артемьевич, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Понасенкова София Прохоровна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Тимофеевич Щербаков, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Хиония Лукьяновна Понасенкова, крестьянская дочь девица (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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