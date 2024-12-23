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Никифор Андреевич Пекарь

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Никифор Андреевич Пекарь
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
98-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной ефрейтор
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 93 муж
Урожд. - Ковель Семён Дмитриевич
Отец - Ковель Дмитрий Семёнович, крестьянин (д. Верх-Шайтанка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковель Пелагея Игнатьевна (д. Верх-Шайтанка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Андреевич Пекарь, запасной ефрейтор (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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