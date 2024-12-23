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Конашин Василий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Конашин Василий Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
97-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 92 муж
Урожд. - Конашин Василий Григорьевич
Отец - Конашин Григорий Васильевич, запасной унтер-офицер (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Конашина Пелагея Васильевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Роман Васильевич Кислицин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феоктиста Павловна Перменева, солдатская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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