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Перевертова Евдокия Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Перевертова Евдокия Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
95-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 90 муж
Урожд. - Перевертов Семён Васильевич
Отец - Перевертов Василий Аврамиевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Перевертова Евдокия Дмитриевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Владимир Арбузов, священник местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Аврамиевна Перевертова, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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