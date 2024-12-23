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Ильюшенко Даниил Аркадиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ильюшенко Даниил Аркадиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
93-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 88 муж
Урожд. - Ильюшенко Даниил Аркадиевич
Отец - Ильюшенко Аркадий Васильевич, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильюшенко Ирина Васильевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна Антипенкова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иларион Фёдорович Ильюшенко, крестьянский сын (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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