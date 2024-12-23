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Яровиков Олимпий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яровиков Олимпий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
90-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 85 жен
Урожд. - Яровикова Мария Олимпиевна
Отец - Яровиков Олимпий Петрович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Яровикова Агафья Матвеевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Григорьевна Жемчугова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Гаврилович Яровиков, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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