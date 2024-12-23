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Василькова Татьяна Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василькова Татьяна Фоминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
89-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 84 муж
Урожд. - Васильков Никита Федорович
Отец - Васильков Федор Емельянович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василькова Татьяна Фоминична (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Парфеньевич Медведцкий, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Сергеевна Храмова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Близнецы
Примечание / Дополнительно
Близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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