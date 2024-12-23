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Василькова Мария Ефимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василькова Мария Ефимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
87-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 жен
Урожд. - Василькова Мария Ефимовна
Отец - Васильков Ефим Петрович, состоящий на военной службе (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василькова Марфа Минична (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Васильевна Васильева, крестьянская дочь девица (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Роман Петрович Васильков, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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