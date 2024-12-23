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Щербаков Иван Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Щербаков Иван Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
86-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.04.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.04.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 82 муж
Урожд. - Щербаков Макарий Иванович
Отец - Щербаков Иван Тимофеевич, отставной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Щербакова Христина Артемьевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисья Ивановна Романенко, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Ефимович Борисенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Близнецы
Примечание / Дополнительно
Близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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