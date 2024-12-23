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Трофименко Михаил Гергиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Трофименко Михаил Гергиевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
84-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 81 муж
Урожд. - Трофименко Иван Михайлович
Отец - Трофименко Михаил Гергиевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Трофименко Агафья Кузьминична (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елисей Максимович Остапенко, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Фёдоровна Денисенко, солдатская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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