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Ажинкова Мария Якимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ажинкова Мария Якимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
81-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 78 жен
Урожд. - Ажинкова Мария Якимовна
Отец - Ажинков Яким Прокопьевич, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ажинкова Марфа Пантелеймоновна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Захаровна Копцева, крестьянская дочь девица (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Пантелеймонович Гучев, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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