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Белобородова Лидия Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Белобородова Лидия Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
80-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 14
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 жен
Урожд. - Белобородова Лидия Григорьевна
Отец - Белобородов Григорий Тимофеевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Белобородова Мария Мироновна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Иосифовна Нелюбина, солдатская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Терентий Митрофанович Пискунов, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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