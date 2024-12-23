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Фёдор Александрович Терентьев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёдор Александрович Терентьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
78-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 жен
Урожд. - ..рюкова Лидия Васильевна
Отец - ..рюков Василий Дмитриевич, запасной рядовой (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ..рюкова Ксения Яковлевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Александрович Терентьев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феоктиста Васильевна Бурчанинова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия отца не читается полностью
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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