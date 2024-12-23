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Евдокия Пудовна Лыткина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Пудовна Лыткина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
77-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 74 жен
Урожд. - Вележанина Лидия Тимофеевна
Отец - Вележанин Тимофей Феодосьевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вележанина Елена Александровна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Пудовна Лыткина, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Петрович Яровиков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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