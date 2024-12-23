Павленко Софроний Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавленко Софроний Елисеевич

Павленко Софроний Елисеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Павленко Софроний Елисеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
76-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 жен
Урожд. - Павленко Лидия Софрониевна
Отец - Павленко Софроний Елисеевич, запасной рядовой (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Павленко София Матвеевна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Максим Кузьмич Павленко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Федотовна Павленко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.