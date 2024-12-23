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Тимофей Андреевич Щербаков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тимофей Андреевич Щербаков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
74-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 жен
Урожд. - Колисниченко Дарья Ивановна
Отец - Колисниченко Иван Трофимович, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Колисниченко Христина Степановна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Фёдоровна Горлова, крестьянская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тимофей Андреевич Щербаков, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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