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Ефимия Наумовна Нестерович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ефимия Наумовна Нестерович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
72-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 жен
Урожд. - Зогина Дарья Григорьевна
Отец - Зогин Григорий Григорьевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зогина Зиновия Григорьевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Наумовна Нестерович, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Сафонович Нестерович, запасной рядовой (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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