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Яков Васильевич Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яков Васильевич Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
71-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Собачкина Дарья Григорьевна
Отец - Собачкин Григорий Артемьевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Собачкина Дарья Иосифовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Григорьевна Рагозина, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Васильевич Алексеев, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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