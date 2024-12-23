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Грешаева Александра Емельяновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Грешаева Александра Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
67-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Грешаева Василиса Лаврентиевна
Отец - Грешаев Лаврентий Тимофеевич, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Грешаева Александра Емельяновна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Ефимовна Хохлова, крестьянская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Степанович Гапонов, крестьянский сын (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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