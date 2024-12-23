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Георгий Васильевич Кислицин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Георгий Васильевич Кислицин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
63-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Кислицина Анастасия Романовна
Отец - Кислицин Роман Васильевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кислицина Ксения Георгиевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Васильевич Кислицин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Поликарповна Козлова, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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