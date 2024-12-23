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Степан Гаврилович Гавриилович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Степан Гаврилович Гавриилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
62-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Демидович Илья Гаврилович
Отец - Демидович Гаврил Данилович, отставной рядовой (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Демидович Агафья Михайловна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Гаврилович Гавриилович, крестьянский сын (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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