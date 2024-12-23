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Анна Андреевна Зонова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Андреевна Зонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
61-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Широмова Ульяна Григорьевна
Отец - Широмов Григорий Титович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Широмова Анна Васильевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Андреевна Зонова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасий Петрович Перменев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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