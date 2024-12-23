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Матвей Михайлович Ильюшенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Матвей Михайлович Ильюшенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
60-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Новикова Василиса Макариевна
Отец - Новиков Макарий Агеевич, запасной рядовой (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Новикова Ульяна Тихоновна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матвей Михайлович Ильюшенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степанида Сидоровна Новикова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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