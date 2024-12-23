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Стадниченко Анна Кузьминична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Стадниченко Анна Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
58-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Стадниченко Герасим Иванович
Отец - Стадниченко Иван Миронович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Стадниченко Анна Кузьминична (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна Подопригора, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Петрович Макушенко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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