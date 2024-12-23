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Василий Петрович Ласковец

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василий Петрович Ласковец
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
56-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Иванович Ульяна Ивановна
Отец - Иванович Иван Михайлович, крестьянин (д. Малый Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Иванович Варвара Кузьминична (д. Малый Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Петрович Ласковец, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Романовна Галуза, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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