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Куницына Надежда Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Куницына Надежда Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
55-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Куницын Яков Филиппович
Отец - Куницын Филипп Павлович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Куницына Надежда Леонтьевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Алексеевна Ткачева, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Фёдорович Ткачев, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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