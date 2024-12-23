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Агафья Михайловна Галуза

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Агафья Михайловна Галуза
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
54-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Прихотько Ульяна Никифоровна
Отец - Прихотько Никифор Устинович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Прихотько Елена Иосифовна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Михайловна Галуза, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Сафонович Несторович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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