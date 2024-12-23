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Раиса Флоровна Чигишева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Раиса Флоровна Чигишева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
52-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Емельянова Евдокия Дмитриевна
Отец - Емельянов Дмитрий Савельевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Емельянова Татьяна Семёновна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Никифорович Кесарев, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Раиса Флоровна Чигишева, солдатская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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