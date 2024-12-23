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Тарасевич Евдокия Якимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тарасевич Евдокия Якимовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
48-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.03.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Тарасевич Евдокия Якимовна
Отец - Тарасевич Яким Григорьевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тарасевич Агафья Евмениевна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Петровна Васильева, солдатская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Тарасий Ильич Бараулин, запасной ефрейтор (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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