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Петрова Мелания Корниловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Петрова Мелания Корниловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
47-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Петрова Марина Федотовна
Отец - Петров Федот Петрович, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Петрова Мелания Корниловна (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Петрович Истратенков, крестьянин (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Петровна Микун, крестьянская жена (д. Семиречная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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