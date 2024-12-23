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Мотовилов Тимофей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мотовилов Тимофей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
42-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Мотовилов Иван Тимофеевич
Отец - Мотовилов Тимофей Яковлевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мотовилова Мария Павловна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Ипатьевна Куликова, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Михайлович Емельянов, крестьянский сын (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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