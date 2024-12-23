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? Флорович Шубин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
? Флорович Шубин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
41-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Пиехов Тимофей Николаевич
Отец - Пиехов Николай Артемонович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пиехова Евдокия Ильинична (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - ? Флорович Шубин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Степановна Никонова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно имя восприемника.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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