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Шкабров Тимофей Ефремович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шкабров Тимофей Ефремович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
39-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Шкабров Тимофей Ефремович
Отец - Шкабров Ефрем Филимонович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шкаброва Синклитиния Фоминична (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евтихий Георгиевич Козлов, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Нестеровна Остапенко, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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