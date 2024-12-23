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Нестерович Макарий Софониевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Нестерович Макарий Софониевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
38-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Нестерович Макарий Софониевич
Отец - Нестерович Софоний Семёнович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Нестерович Христина Григорьевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич Броновицкий, запасной ефрейтор (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Романовна Нестерович, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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