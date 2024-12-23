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Гонак Ефим Тихонович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гонак Ефим Тихонович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
37-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
п. Лево-Юлтрайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Гонак Федора Ефимовна
Отец - Гонак Ефим Тихонович, крестьянин (п. Лево-Юлтрайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гонак Татьяна Никифоровна (п. Лево-Юлтрайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Тихоновна Гонакова, крестьянская дочь девица (п. Лево-Юлтрайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефрем Самуилович Шарада, крестьянин (п. Лево-Юлтрайский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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