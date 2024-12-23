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Анна Кондратьевна Созонтова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Кондратьевна Созонтова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
36-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Вахрушева Павла Демидовна
Отец - Вахрушев Демид Николаевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вахрушева Елена Григорьевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кондратьевна Созонтова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Григорьевич Городилов, крестьянский сын (д. Варлама, Верхосунская вол., Глазовский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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