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Селютина Васса Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Селютина Васса Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
35-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Селютина Ефросинья Лукинична
Отец - Селютин Лука Минич, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Селютина Васса Леонтьевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Макарий Васильевич Зайцев, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ольга Лукьяновна Иллюшенкова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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