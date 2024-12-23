Костяева Ефросинья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостяева Ефросинья Марковна

Костяева Ефросинья Марковна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Костяева Ефросинья Марковна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
34-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Костяева Ефросинья Марковна
Отец - Костяев Марк Степанович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Костяева Ольга Васильевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна Чигишева, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Фёдорович Кислицин, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.