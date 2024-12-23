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Слуднева Евгения Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Слуднева Евгения Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
33-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Слуднева Ефросинья Андреевна
Отец - Слуднев Андрей Филимонович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Слуднева Евгения Гавриловна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Антоновна Аржанковская, мещанская дочь девица (г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Евгеньевич Попков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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