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Попков Сергей Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Попков Сергей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Попкова Ефросинья Сергеевна
Отец - Попков Сергей Иванович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Попкова Агрипина Дмитриевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Зиновия Дмитриевна Вишнякова, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Кузьма Иванович Попков, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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