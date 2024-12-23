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Ощепкова Татьяна Лаврентьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ощепкова Татьяна Лаврентьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
30-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Ощепкова Ефросинья Наумовна
Отец - Ощепков Наум Васильевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ощепкова Татьяна Лаврентьевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Ивановна Ощепкова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Васильевич Ощепков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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