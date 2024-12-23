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Зайцева Анастасия Фёдоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зайцева Анастасия Фёдоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
27-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Зайцева Мария Федотовна
Отец - Зайцев Федот Александрович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зайцева Анастасия Фёдоровна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Александровна Зайцева, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Никитич ?, крестьянин (с. Карбыза, Мало-красноярская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно фамилию восприемника.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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