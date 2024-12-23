Лыткина Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыткина Агрипина Николаевна

Лыткина Агрипина Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лыткина Агрипина Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
26-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Лыткина Мария Алексеевна
Отец - Лыткин Алексей Ермолаевич, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лыткина Агрипина Николаевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Романовна Шубина, солдатская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матвей Тихонович Шубин, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.