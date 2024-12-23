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Ткачев Михаил Фёдорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ткачев Михаил Фёдорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
24-р
Роль персоны
Отец
Дата события
10.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Ткачев Алексей Михайлович
Отец - Ткачев Михаил Фёдорович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ткачева Ирина Павловна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гликерия Петровна Балабанова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Стрючанин, отставной рядовой (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Близнецы
Примечание / Дополнительно
Близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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