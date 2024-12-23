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Журавлев Георгий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Журавлев Георгий Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
22-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Журавлева Агафья Георгиевна
Отец - Журавлев Георгий Григорьевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Журавлева Агрипина Степановна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Варлаамович Ильин, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Хиония Григорьевна Журавлева, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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