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Ирина Леонтьевна Токмина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ирина Леонтьевна Токмина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
20-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.02.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - ? Мария Флоровна
Отец - ? Флор Дмитриевич, запасной рядовой (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ? Мавра ? (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Никифорович ?, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Леонтьевна Токмина, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно фамилию отца, восприемника, отчество матери, лист поврежден.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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